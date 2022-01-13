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رئيس «خارجية البرلمان» الإيطالي: نحتاج إلى مبادرة أمريكية أوروبية لإنهاء حالة الانسداد في ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو:” ثمّة حاجة ماسة إلى مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإنهاء انسداد عملية الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف فاسينو، في تصريحات لصحيفة ” إيطاليا أوجي هي”:” عدم وجود تدخلات فورية أو على الأقل في الوقت المناسب من الاتحاد الأوروبي وواشنطن، يعني وجود خطر من احتمالية استيلاء روسيا وتركيا والإمارات ومصر والجهات الفاعلة الأخرى التي تحركها المصالح الاستعمارية وغير الاستعمارية على ليبيا”.

وتابع:” على الرغم من جهود إيطاليا وفرنسا وألمانيا، فإن الالتزام بموعد الانتخابات المحدد لم يكن ممكنا، وقد تأجلت”.

واستطرد:” نخشى من تأجيل جديد للانتخابات بعد شهرين، وهو ما سيكون بمثابة إشارة قاطعة لإرادة القوى الإقليمية في إبقاء شرق وغرب وجنوب ليبيا تحت سيطرتها”.

 

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صحيفة الساعة 24

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