بن شراده: المسار الدستوري المنقذ الوحيد للعملية الانتخابية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

13 January, 2022

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شراده أن المسار الدستوري هو المنقذ الوحيد للعملية الانتخابية في ليبيا.

وقال بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي شابتها عيوب تشريعية بسبب عدم التوافق على التشريعات اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي خاصة وأن ليبيا في مرحلة توافق للوصول لبناء الدولة المتكاملة.

وأضاف بن شراده أن المؤسسات الليبية لازالت منقسمة وخاصة المؤسسة الأمنية كما أن مختلف الأطراف لا تعتد بنصوص الاتفاقات سواء اتفاق الصخيرات أو باريس أو برلين ثم جنيف الذي أوجد حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 74 شخص وأشار إلى أنهم جميعا وصلوا إلى طريق مسدود حيث لا يمكن لأي طرف أن يوجه البوصلة فيجب أن تتفق مختلف الأطراف على خارطة الطريق.

وأكد بن شراده أن مجلس النواب وصل لهذه القناعة وخرج بفكرة الاتجاه للمسار الدستوري بالتشاور مع مجلس الدولة الذي يمكن أن ينجح فيما أخفقت فيه الاتفاقيات وخارطة الطريق السابقة حيث أن المسار الدستوري يمكن أن يقود لتأسيس دولة متكاملة بعد اعتماد الدستور من المواطن الليبي مشيرا إلى أنه المنقذ الوحيد للعملية الانتخابية في ليبيا