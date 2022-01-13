“نورلاند” و”بولتايف” يبحثان آفاق الانتخابات الليبية

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بأعمال السفارة الروسية جمشيد بولتايف؛ آفاق استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة التونسية اليوم الخميس؛ لمتابعة الملاحظات حول العملية الانتخابية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، وفق تغريدة لـ”نورلاند” على تويتر.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت روسيا علانية بعرقلة التمديد للبعثة الأممية في ليبيا على خلفية مطالبتها بإدخال تعديلات فنية عليها بالإضافة لاتهامها بالضلوع في الصراع الليبي عبر قوات “فاغنر” الروسية غير الحكومية.

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