ديوان المحاسبة طرابلس يُطالب المنقوش والزناتي بإيقاف مدير المكتب الصحي بالسفارة الليبية في القاهرة على خلفية وقائع فساد

طالب ديوان المحاسبة طرابلس، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الصحة علي الزناتي، بإيقاف مدير المكتب الصحي بالسفارة الليبية في القاهرة، وإبعاده عن الوظيفة وتكليف آخر مكانه على خلفية وقائع فساد.

وأكد الديوان، في بيان له، أن مدير المكتب تصرف في الوديعة المخصصة في سداد الديون في غير الأغراض المخصصة لها، ولا يوجد تنسيق بين المكتب الصحي والمراقب المالي، لافتاً إلى أن هناك غياب متكرر لرئيس المكتب وقصور في متابعة أمور المرضى.

وأوضح البيان، أن مدير المكتب ترك أمر استكمال إجراءات دخول المرضى للمستشفيات للمرضى نفسهم ومراقبتهم بسبب عدم وضع برنامج يكفل استكمال إجراءات دخولهم وعلاجهم عن طريق المكتب.

ونوه إلى أن دور المكتب يقتصر على إحالة المعاملات المالية إلى المراقب المالي دون أن يكون له دور في المراجعة والتدقيق، مشيرا إلى عدم وضع برنامج يكفل مراجعة الديون المقدمة من المستشفيات؛ الأمر الذي ساهم في هدر المال العام، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان، أن مدير المكتب قام بتكليف عدد (2) شركة خدمات بطريق التكليف المباشر دون اخذ الموافقة والتنسيق بذلك، إضافة إلى عدم قيامه بوضع برنامج علاج الليبيين بمدينة الإسكندرية بما يساهم في تقليل المصروفات عن المرضى خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشةّ بمدينة القاهرة.