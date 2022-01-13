الدبيبة: الأمازيغية ثقافة لكل الليبيين.. ونالوت مدينة الجهاد

شارك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في احتفالية السنة الأمازيغية التي أقيمت في الملعب البلدي لمدينة نالوت، والتي حضرها رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ وعمداء بلديات عدد من المدن والمناطق إلى جانب حضور شعبي من سكان نالوت تخللتها وصلة فنية شعبية.

وبعد كلمات مقتضبة للحضور، ألقى الدبيبة كلمة بهذه المناسبة، توجه فيها بالشكر لأهالي نالوت على الاستقبال الحار الذي تلقاه، وأكد فخر جميع الليبيين بتاريخهم وثقافتهم المشتركة والغنية، كما أكد دعم مدينة نالوت وتقديم الخدمات اللازمة لأهلها بالإضافة لتحسين بنيتها التحتية.

كما التقى رئيس الوزراء، بمقر بلدية نالوت، بعميد وأعضاء البلدية وممثلي القطاعات المختلفة بالمدينة وعدد من عمداء بلديات أخرى، معبرا عن سعادته بلقائهم وتوجه بالتهنئة للحضور بمناسبة رأس السنة الأمازيغية مؤكداً على أن الثقافة الأمازيغية ثقافة لكل الليبيين.

ووصف الدبيبة مدينة نالوت بـ” المجاهدة”، مؤكدا سعي الحكومة لخدمة جميع مناطق ليبيا بما هو ممكن والسعي لتنفيذ ما هو غير ممكن حاليًا بجعله هدفاً مستقبلياً.