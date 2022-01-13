اجتماع لجنة رسم سياسات الهجرة بالبرلمان

عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب اليوم الخميس اجتماعها الأول لسنة 2022 م، بعد إعادة تنظيمها من قبل رئاسة مجلس النواب.

وأكدت رئيسة اللجنة النائبة ربيعة ابوراص خلال الاجتماع الذي جرى بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، على أهمية المهام المسندة إلى اللجنة وضرورة بذل كل الجهد والتركيز لإنجاز الاستراتيجية الوطنية المطلوبة في أقرب الآجال والحاجة الماسة إليها سواء على المحلي والدولي.

وتركز الاجتماع حول مراجعة الخطوات وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، وصولاً إلى أهداف اللجنة ومهامها.