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برلماني ألماني: توافق ألماني مصري رافض للتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد منسق العلاقات الألمانية العربية في البرلمان الألماني عبدالمسيح الشامي، عن توافق ألماني مصري كبير في ما يتعلق برفض التدخل التركي في الأزمة الليبية.

وأضاف الشامي خلال حوار مع “مصر اليوم”، أن ألمانيا تحاول إخراج تركيا ومرتزقتها من ليبيا بطرق دبلوماسية ومن خلال القانون الدولي، وتتوافق تماماً مع مصر في هذا الشأن، مشيراً إلى أن ألمانيا ترفض التدخل التركي بشدة وتعتبره احتلالاً وغزواً ونوعاً من أنواع القرصنة والسطو غير المبرر وغير القانوني، وفق وصفه.

جدير بالذكر أن ألمانيا استضافت مؤتمرين دوليين بشأن ليبيا في برلين 1-2، والذي نتج عنه المسار السياسي الأممي الذي اعتمدته الأمم المتحدة كخارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية.

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قناة 218 الليبية

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