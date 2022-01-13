وليامز تحدد يونيو كموعد للانتخابات

تحكم البلاد وتؤثر في مسيرتها الديمقراطية مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، إذ لا يمكن تجاوز أي من تلك العوامل في تأثيرها على ولادة الديمقراطية في ليبيا ومسيرتها ومستقبلها، لذلك تحذر الأطراف الفاعلة المحلية والدولية من تقويض الاستقرار عقب تأجيل الانتخابات، مشددة على ضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن.

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