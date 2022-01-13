المنفي: نحرص على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لبنغازي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، وفداً من مدينة بنغازي، برئاسة عضو مجلس النواب عن المدينة، عائشة الطبلقي، ووكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية، عبد الكريم الغزالي، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تتعلق بمدينة بنغازي.

وتم في اللقاء بحث العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها، وخاصة ما يتعلق بمشاريعها المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها، واستعراض مخاطبات الجهات المختصة، وضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة.

كما ناقش الاجتماع آلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وتساهم في التنمية.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي، حرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، وخاصة جامعة بنغازي، التي تعد من أعرق الجامعات الليبية والعربية، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.