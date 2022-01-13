القطراني يوصي بتوفير أجهزة “الآشعة المقطعية” وإنشاء مستشفى الجمهورية ببنغازي

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع شهد استعراض خطة عمل الوزارة خلال العام الجاري طبقا لمشروع الميزانية العامة لسنة 2022م فور اعتمادها من جهات الاختصاص.

وتضمنت الخطة برنامجا لتوطين العلاج بالداخل وتوفير العلاج بالخارج للأمراض المستعصية وخطة الاستجابة السريعة للطوارئ، خاصة فيما يتعلق بمجابهة وباء كورونا وتحسين الخدمات المقدمة من مراكز العزل، وتوفير اللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى السعي لتوفير أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة.

وأوصى النائب الأول بتوفير الأجهزة الطبية الخاصة بالتصوير المقطعي والمتخصص وذلك خدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما شدد النائب على ضرورة البدء في إنشاء مستشفى الجمهورية لأمراض النساء والولادة بمدينة بنغازي لما لهذه المستشفيات من أهمية للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل بالمستشفيات العامة بالمدينة.