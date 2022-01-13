نواب يطالبون بإيقاف الحكومة والتحقيق معها واختيار بديل عنها

أعلن 15نائبا أنهم يتبرؤون من حكومة الوحدة الوطنية مطالبين بإيقافها والتحقيق معها واختيار بديل عنها.

وقال النواب في بيان لهم إنهم يتبرؤون من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة متهمينها بالفساد وأكدوا أنهم “لا يتحملون مسؤولية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها”.

وطالب النواب بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

وطالب النواب رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهبئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.