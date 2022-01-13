قشوط: بقاء الحكومة الحالية خطر على عمل لجنة خارطة الطريق والعملية السياسية في ليبيا

ليبيا – قال الناشط السياسي محمد قشوط إن كافة الظروف مهيئة لإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية لدى مجلس النواب والمفوضية غائبة، مؤكدًا أن مجلس النواب قادر على حل كافة العراقيل خلال أسبوع، لكنه لا يريد ذلك.

قشوط وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء، أضاف أن الحكومة أضاعت على نفسها فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن بقاء الحكومة الحالية خطر على عمل لجنة خارطة الطريق وعلى العملية السياسية في ليبيا.

واعتبر قشوط أن الدستور هو السبيل لإنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أنه بات يُستخدم اليوم لتحريف هدف العملية السياسية، مؤكدًا أن الدستور اليوم بشكله الحالي سيسبب صراعًا أكبر.

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