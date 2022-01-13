توطين العلاج بالداخل على رأس أولوية وزارة الصحة في 2022

أكد وزير الصحة علي الزناتي توجه الوزارة إلى توطين العلاج بالداخل وتحسين الخدمات التي يُقدّمها القطاع الصحي العام، وفق مشروع الميزانية العامة لسنة 2022، بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.

وبحث الزناتي خلال لقائه نائب رئيس الحكومة حسين القطراني خطة الاستجابة السريعة للطوارئ، خاصة فيما يتعلق بمجابهة وباء كورونا وتحسين الخدمات المقدمة داخل مراكز العزل، وتوفير اللقاحات اللازمة، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير أدوية مرضى الأورام وأدوية الأمراض المزمنة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة واجهت انتقادات بسبب تردي الخدمات الصحية ونقص الأكسجين في مراكز العزل الطبي، وتأخر صرف مرتبات العاملين بالقطاع، بالإضافة لشبهات الفساد في ملف التعاقدات والإمداد الطبي، الأمر الذي دفع الحكومة لإصدار تعليمات لجهاز الإمداد الطبي بنشر تقرير شهري يحتوي أصناف الأدوية والمعدات الطبية المصروفة لكل المستشفيات العامة وكمياتها، ليتعرف المواطن على المتوفر والمصروف لها.

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