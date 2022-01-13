النائب الأول حسين القطراني يستقبل عدد من أعيان ومشائخ مناطق الهلال النفطي

طرابلس 13 يناير 2022 (وال)- استقبل النائب الأول لرئيس الوزراء السيد حسين اعطية القطراني أمس الأربعاء؛ بمقر إقامته بمدينة طرابلس، عددًا من أعيان ومشائخ مناطق الهلال النفطي.

واستعرض السادة الأعيان خلال هذا اللقاء؛ كافة الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة، مطالبين الحكومة بإتخاذ ما يلزم لحلها خاصةً وأن هذه المناطق تحوي كبرى موانئ تصدير النفط ومصانع التكرير.

من جانبه، أكد سيادة النائب للسادة الحضور؛ بأنه سيتم إتخاذ ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات لكافة مناطق الهلال النفطي، كما ثمن سيادته الدور الهام الذي يلعبه السادة الأعيان والحكماء للحفاظ على النسيج الاجتماعي ورأب الصدع ودرء الفتن، وفتح أفاق جديدة لحوار مجتمعي يهدف للمصالحة الوطنية شاملة. (وال) ح س/ ر ت

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