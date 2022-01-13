عضوا النواب والدولة يعترفان بعرقلة الانتخابات

صرحت عضو مجلس النواب، ابتسام الرباعي، لقناة ليبيا أن المجلس أصدر قوانين سليمة، ولا يمكن لأحد كان التشكيك بها.. معترفة أن المجلس شارك في عرقلة الانتخابات في مكان ما، ليأتي عضو مجلس الدولة الاستشاري، بالقاسم القزيط، مؤكدا أن العرقلة من مجلس النواب أولا بإصداره قوانين غريبة، و مجلس الدولة شارك أيضا في العرقلة خوفا على خسارة بعضهم لمناصبهم السيادية.

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