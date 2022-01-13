ليبيا الان

عضوا النواب والدولة يعترفان بعرقلة الانتخابات

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صرحت عضو مجلس النواب، ابتسام الرباعي، لقناة ليبيا أن المجلس أصدر قوانين سليمة، ولا يمكن لأحد كان التشكيك بها.. معترفة أن المجلس شارك في عرقلة الانتخابات في مكان ما، ليأتي عضو مجلس الدولة الاستشاري، بالقاسم القزيط، مؤكدا أن العرقلة من مجلس النواب أولا بإصداره قوانين غريبة، و مجلس الدولة شارك أيضا في العرقلة خوفا على خسارة بعضهم لمناصبهم السيادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك