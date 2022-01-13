بيان برلماني: نطالب بإيقاف حكومة الدبيبة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، برائتهم من حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، التي وصفوها بـ “حكومة الفساد” برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

النواب، وعددهم 15 نائب، أكدوا عدم تحملهم مسؤولية عبث وفساد الحكومة خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها، مطالبين بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام الصديق الصور في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

وطالب الأعضاء، رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في اسرع وقت ممكن.