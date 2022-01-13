المنفي يؤكد إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي وخاصة جامعة بنغازي التي تعد من أعرق الجامعات الليبية والعربية من خلال العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.

وجرى خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي مع وفد مدينة بنغازي بحث العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها وخاصة ما يتعلق بمشاريعها المتعثرة إلى جانب العمل على تطوير المعامل والمكتبة المركزية بجامعة بنغازي وتحديثها ومخاطبة الجهات المختصة بضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.