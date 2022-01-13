النائب العام يؤكد على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب مع الشرعية

ليبيا – عقد المستشار النائب العام الصديق الصور أمس الأربعاء اجتماعًا لاستعراض الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز أداء المنتسبين إليها وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة.

النائب العام أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع له على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية.

وطالب بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية ذات العلاقة، وعلى الأخص إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وقائدا قوة مكافحة الإرهاب – فرع المنطقة الغربية – وفرع المنطقة الوسطى، ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

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