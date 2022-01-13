السيد عبد الله اللافي يلتقي مفتي جمهورية أوغندا وعميد كلية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

طرابلس 13 يناير 2022 (وال)- التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي بديوان المجلس بطرابلس اليوم الخميس، مفتي جمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موناجي، وعميد كلية الدعوة الإسلامية العالمية أبوبكر محمد أبوسوير.

واستعرضوعميد كلية الدعوة الإسلامية العالمية أبوبكر محمد أبوسوير أمام السيد النائب، النجاحات التي حققتها كلية الدعوة الإسلامية بفروعها في عدد من دول العالم، لتخريجها الدعاة المتخصصين في اللغة العربية والشريعة الإسلامية،والصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل الكلية في جمهورية أوغندا، لعدم وجود فصول نموذجية تكفي لاستيعاب الطلبة الدارسين في فرع الكلية.

فيما أشاد السيد المفتي بدور الجمعية في نشر الدعوة الإسلامية بأوغندا، بتشييدها المسجد الوطني، أكبر المساجد في أوغندا، ونشرها الدين الإسلامي الوسطي الحنيف.

بدوره، أكد السيد عبد الله اللافي على دور جمعية الدعوة الإسلامية لتقديمها صورة واضحة المعالم عن الدين الإسلامي، دين التسامح وقبول الآخر، وتخريجها الدعاة المتخصصين في الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وأصبحت منارة إسلامية مشهود لها بالبنان في كل دول العالم.

كما أكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الجمعية والكلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وتطرق اللقاء لمشروع المصالحة الوطنية، طوق نجاة ليبيا الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والاستفادة من التجربة الأوغندية التي ساهمت في استقرارها خلال السنوات الماضية، رغم اختلاف المذاهب الموجودة فيها، الذين وضعوا استقرار وأمن أوغندا فوق كل اعتبار. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال