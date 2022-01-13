اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة النيابية تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، اجتماعها الأول لسنة 2022 م، بعد إعادة تنظيمها من قبل رئاسة مجلس النواب بحضور رئيسها عضو المجلس ربيعة ابوراص.

وافتتح الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، من قبل رئيس اللجنة بالترحيب بأعضاء اللجنة حيث أكدت على أهمية المهام المسندة إلى اللجنة وضرورة بذل كل الجهد والتركيز لإنجاز الاستراتيجية الوطنية المطلوبة في أقرب الآجال والحاجة الماسة إليها سواء على المستوى المحلي والدولي.

وتركز الإجتماع حول مراجعة الخطوات وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، وصولاً إلى أهداف اللجنة ومهامها.