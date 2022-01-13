عقيلة صالح لـ”الحافي”: لا يجوز المساس بقانون تعديل النظام القضائي إلا من مجلس النواب

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، اليوم الخميس، خطابا رسميا، إلى رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، أبلغه فيه أن القانون (11) لسنة 2021 الخاص بتعديل النظام القضائي لا يجوز المساس به إلا عبر المجلس نفسه.

وجاء في الخطاب، الصادر من مدير مكتب شؤون الرئاسة (المكلف)، “إن القانون رقم (11) لسنة 2021 صدر ولا يجوز المساس به إلا بالطريقة التي صدر بها عن طريق مجلس النواب ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله بموجب رسالة” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وكان رئيس المحكمة العليا محمد الحافي وجه كتابا إلى رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، اعتبر فيه أن القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء هو القانون النافذ، مطالبا بعدم العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.