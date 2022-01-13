“الخارجية” تبحث أداء البعثات الدبلوماسية في الدول العربية

أكد مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية خليفة القائدي، على أهمية اضطلاع البعثات الدبلوماسية في الدول العربية بدورها في تفعيل وتطوير العلاقات، مع هذه الدول وفي المجالات كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع القائدي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدول العربية عبر الدائرة المغلقة، لبحث العلاقات السياسية والتعاون القائم مع هذه الدول وسبل تطويره، إضافة إلى استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بهذه البعثات وإعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وكذلك عقد اللجان المشتركة مع هذه الدول.

وتوافق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموضوعات المتعلقة بأدائها، ومعالجة ما يعترض عملها من مختنقات للرفع من أداء البعثات الدبلوماسية بالخارج.

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