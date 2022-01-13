إدارة القابضة للبريد تكشف تفاصيل جديدة في قضية احتجاز قرقاب

أصدر أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بيانا بشأن حجز حرية رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل احمد قرقاب، منذ يوم الأثنين الماضي عقب اقتحام مقر إقامته.

وأكد البيان أن قرقاب الذي تم احتجاه منذ ثلاثة أيام دون العرض على النيابة العامة، قد نال صفة رئيس مجلس الإدارة تأسيساً على أمر ولائي من محكمة مختصة مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن لإدارة قضايا الدولة والسجل التجاري، ومتحصل على شهادة سجل تجاري وشهادة سلبية بعدم الاستشكال في الأمر في الميعاد القانوني أمام المحكمة مصدرة الأمر، وأن التنفيذ قد تم بمعرفة محضري المحاكم المختصة.

وأضاف البيان، بأن التقاضي والطعن والتظلم والاستشكال والشكوى والبلاغ إلى الجهات القضائية والتفتيش القضائي حقوق يكفلها القانون وهي محل احترام الجميع وسوف تكون محل لجوء المجلس ضد كل من مخالف ومخالفة.

وطالب أعضاء مجلس إدارة الشركة، السلطات القانونية التدخل بالإسراع في إخلا ءسبيل المحتجز وتمكينه من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء، كما طالبوا الحكومة باتخاذ ما يلزم من اجراءات وفق القانون والتشريعات النافدة.

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