15 نائبًا يلعنون برائتهم من حكومة الفساد برئاسة الدبيبة

العنوان – طبرق

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، برائتهم من حكومة الفساد” برئاسة عبدالحميد الدبيبة وأنهم لا يتحملون مسؤلية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها..

وطالب أعضاء مجلس النواب في بيان تشر على موقع المجلس بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى التحقيق في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

وطالبوا رئاسة مجلس النواب بتضمین بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط تكون الحكومة مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.

وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة وقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن .