المنفي يبحث سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع عدد من أعضاء مجلس النواب

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشر، لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وبحث الاجتماع سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل عبور المرحلة الانتقالية، كما تم مناقشة بعض العراقيل التي تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تتطلع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.