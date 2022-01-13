بعيو يفجر مفاجأة.. الدبيبة عرض مليون دينار لكل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان

أشاد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق محمد بعيو، ببيان عدد من أعضاء مجلس النواب ضد رئيس الحكومة، واعتبره البداية الحقيقية لليقظة المنتظرة.

وقال بعيو، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:

“لعل هذا البيان يكون البداية الحقيقية لليقظة المنتظرة من مجلس النواب، وللموقف الوطني الحاسم الحازم ضد الحكومة فاقدة الثقة منعدمة الشرعية وضد ذلك {الـشـيـىء} فاقد الإدراك منعدم الإتزان.“

وأضاف “نعم مطلوب من مجلس النواب في جلسته القادمة، إيقاف الدبيبة عن العمل {أو على وجه الدقة إيقافه عن العبث} وإسقاط الحصانة القانونية عنه، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق في جرائم التزوير والفساد وإهدار المال العام والواسطة والمحسوبية وانتهاك القانون المالي للدولة، التي هي ليست مجرد اتهامات بل وقائع مثبتة بالأدلة والمستندات.“

وفجر بعيو، مفاجأة بكشفه عن قيمة الرشى التي يعتزم الدبيبة تقديمها لكل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان القادمة، قائلا: “هل تعلمون أن آخر عرض تلقاه عدد من النواب عبر وسطاء سماسرة، هو حصول كل منهم على مليون دينار مقابل الغياب عن جلسات مجلس النواب القادمة لمنع انعقاد المجلس وعرقلة عمله.”