توقعات طقس ليبيا والأمطار والحرارة حتى يوم الاحد… وتساقط للثلوج بهذه المنطقة

كشف خبراء ارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، حيث يستمر تأثير الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء البلاد وخاصةً على المرتفعات الجبلية مع تدني درجات الحرارة إلى حدود 2°-4° خلال ساعات الفجر على هذه المناطق، في حين تنخفض على مناطق الحمادة الحمراء إلى حاجز -2° مع إمكانية تشكل الصقيع والإنجماد في بعض المناطق الصحراوية.

وبحسب التقرير فإن طقس بارد مُنتظر خلال الثلاثة الايام القادمة على كافة أنحاء البلاد وبالأخص على المناطق الجبلية مع إستمرار وجود تبريد في طبقات الجو، ودرجات الحرارة المتوقعة ما بين 7°-10° وتتراوح على باقي مناطق البلاد إجمالاً مابين 12°-16° وتنخفض بشكل واضح ساعات الليل.

هذا ويتوقع عُبور كتلة باردة مناطق شمال البلاد خلال اليومين القادمين مع تسيير تيارات شمالية إلى شمالية شرقية تعمل على تكاثر السحب الممطرة على مناطق الساحل الغربي وسهل الجفارة والجبل مع هُطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات قد تكون جيدة على مناطق الساحل.

ووفقا للتقرير تمتد فرصة سُقوط الأمطار يوم السبت نحو مناطق الشمال الشرقي، مع تكاثر للسحب خلال هذه الليلة ويوم الغد على ساحل سرت والخليج مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون جيدة في بعض الأحيان مع أجواء شتوية باردة.

ثلوج

واشار التقرير إَلى ان كميات الامطار المتوقعة بشكل عام تتراوح مابين 1-20ملم خلال الفترة المذكورة، هذا وتُشير بعض النماذج العددية على غرار النموذج الاوروبي ” ecmwf ” إلى إحتمالية هُطول أمطار ممزوجة الثلوج أو ندائف ثلجية على الحمادة الغربية وجنوب الجبل مع إحتمال بسيط لتراكمها خلال فجر وصباح الغد.