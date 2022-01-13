“مكافحة الأمراض” يدعو لتشديد الرقابة الصحية عبر المنافذ

دعا المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، مديري وحدات الرقابة الصحية الدولية بالمنافذ التابعين للمركز، إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحقق من المستندات الصحية الخاصة بالمسافرين القادمين والمغادرين.

وأرجع السائح في خطاب اطّلعت 218 على نسخة منه، دواعي تشديد الإجراءات الاحترازية عبر المنافذ لتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول المجاورة، والذي يستلزم الاستمرار في الكشف عن الحالات الوافدة للبلاد، وفق الآلية التي تم التدرب عليها في ورش العمل التي أعدها المركز لكوادره العاملة.

جدير بالذكر أن تونس شددت من إجراءاتها الاحترازية بعد تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بين مواطنيها، في الوقت الذي أكد فيه المركز الانتشار المجتمعي للفيروس بعد تسجيل عدد من الإصابات، في ظل عزوف عن أخذ اللقاحات المضادة للفيروس.

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