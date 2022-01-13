الرئيس الصومالي لـ”المنفي”: نأمل إجراء الانتخابات الليبية في ظروف آمنة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله محمد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الرئيس الصومالي أشاد بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم، والذي جاء تتويجاً للقاء الرئيسين على هامش القمة الإفريقية التركية.

كما أكد الرئيس الصومالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، معبراً عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

وأكد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.