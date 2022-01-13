المنفي يدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن تقوم الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، في مدينة بنغازي من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي عدداً من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة، حيث جرى مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وبحث العراقيل التي تعاني منها منطقة بنغازي، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.

في ذات السياق استقبل المنفي وفداً عن مدينة بنغازي بحث معه العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها، وخاصة فيما يتعلق بمشاريعها المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها، بالإضافة لآلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها.

وأكد المنفي، حرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، وخاصة جامعة بنغازي، التي تُعد من أعرق الجامعات الليبية والعربية، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.

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