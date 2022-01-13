الرئيس الصومالي يُشيد بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا

أشاد رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله محمد بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد الرئيس الصومالي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، معبراً عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

وأكد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.