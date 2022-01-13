الخارجية: السفارة الليبية في واشنطن نجحت في استعادة قطعة أثرية نادرة سرقت من شحات

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة الليبية في واشنطن نجحت في استعادة قطعة أثرية نادرة سرقت من مدينة شحات.

وأوضحت الوزارة أن القطعة الأثرية هُربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكادت وتمت محاولة بيع هذه القطعة المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي” في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك “معرض افروديت”.

وأضافت الوزارة أن بداية القصة تعود إلى بلاغ تلقته السفارة الليبية في واشنطن من مصلحة الآثار الليبية حول محاولة بيع القطعة الأثرية المنهوبة.

وأكدت أن السفارة على إثر هذا البلاغ أجرت اتصالات مكثفة مع الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي ونجحت في إيقاف عملية البيع لتبدأ السلطات الأمريكية تحقيقاتها في القضية، والتي استمرت قرابة الثلاث سنوات.

وذكرت الوزارة أن السفارة الليبية استمرت طوال هذه المدة بمتابعة القضية والتواصل مع كافة الجهات المعنية لمعرفة المستجدات والتعجيل باستعادة القطعة الأثرية المسروقة.

وأشارت إلى أن السفارة أبلغت من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالآثار لدى المدعي العام لمقاطعة نيويورك بانتهاء التحقيقات الفيدرالية ووقف عملية البيع وإعادة “الرأس الرخامي الجنائزي إلى موطنه الأصلي .

ولفتت إلى أنه جرت مراسم استلام القطعة الاثرية النادرة يوم 12 يناير 2022 ، ونقل الرأس الرخامي الجنائزي إلى مقر السفارة بواشنطن.

والجدير بالذكر أن هذه القطعة هي القطعة الأثرية الليبية الثانية التي نجحت السفارة في استعادتها ، والمحفوظة حاليا بمقر السفارة بواشنطن .