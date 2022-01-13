بعيو: يجب إقالة الدبيبة وإحالته للنائب العام بتهم الفساد والتزوير

علق محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، على مطالبة 15 نائبا بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وقال: “لعل هذا البيان يكون البداية الحقيقية لليقظة المنتظرة من مجلس النواب، وللموقف الوطني الحاسم الحازم ضد الحكومة فاقدة الثقة منعدمة الشرعية وضد ذلك.

أضاف بعيو على فيسبوك قائلًا: “نعم مطلوب من مجلس النواب في جلسته القادمة، إيقاف الدبيبة عن العمل {أو على وجه الدقة إيقافه عن العبث} وإسقاط الحصانة القانونية عنه، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق في جرائم التزوير والفساد وإهدار المال العام والواسطة والمحسوبية وانتهاك القانون المالي للدولة، التي هي ليست مجرد اتهامات بل وقائع مثبتة بالأدلة والمستندات”.

واختتم قائلًا: “هل تعلمون أن آخر عرض تلقاه عدد من النواب عبر وسطاء سماسرة، هو حصول كل منهم على مليون دينار مقابل الغياب عن جلسات مجلس النواب القادمة لمنع انعقاد المجلس وعرقلة عمله”.

وفي وقت سابق اليوم، طالب 15 نائباً بالبرلمان، في بيان لهم، بإيقاف حكومة عبدالحميد الدبيبة والتحقيق معها في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد.

وقال النواب، في بيانهم:” نعلن برائتنا من حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة ولا نتحمل مسؤولية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها”.

وطالب النواب، إيقاف الحكومة والتحقيق معها من النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

وشدد النواب، على ضرورة تضمين رئاسة مجلس النواب، بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محدودة أهمها الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

ووقع على البيان 15 نائبا هم:” جبريل أوحيدة، وطلال الميهوب، وعادل مولود محفوظ، وأحمد الشارف، وآدم بوصخرة، وأسماء الخوجة، وطارق الجروشي، وسالم قنيدي، ورمضان شمبش، وعبدالمنعم العرفي، وابتسام الرباعي، وجاب الله الشيباني، وناصر النعاس، ومحمد بن خليل، وبشير الأحمر”.>> 15 نائبا يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة والتحقيق مع الدبيبة