خلال اتصاله بالمنفي..الرئيس الصومالي يشيد بإطلاق سراح صوماليين محتجزين في ليبيا

العنوان – طرابلس

أشاد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم.

وأكد محمد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء.

الرئيس الصومالي عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

ولفت محمد إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.