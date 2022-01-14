جلسة مرتقبة لمجلس النواب الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية تُعقد الاثنين القادم 17 يناير، بمقر مجلس النواب بطبرق، دون الإعلان عن جدول أعمالها.

وتُعد الجلسة المرتقبة هي الأولى التي يترأسها عقيلة صالح منذ مباشرته لمهامه على رأس المجلس، بعد أن كان نائبه فوزي النويري يترأس الجلسات بموجب تكليف.

وكان النائب إبراهيم الدرسي قد كشف لـ218 عقب لقائه عقيلة صالح، عزم المجلس الاستماع للجنة خارطة الطريق النيابية في جلسة الاثنين المقبل، واتخاذ قرار بشأنها، وتأتي الجلسة بعد أن شدد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في مكالمة هاتفية مع عقيلة صالح أمس الأربعاء، على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهراً، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

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