نواب يدعون لتشكيل حكومة تكنوقراط ذات مهام محددة

طالب 15 عضواً في مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة للمجلس، داعين لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.

وأعلن النواب في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، براءتهم مما أسموه “حكومة الفساد” التي يرأسها الدبيبة، مؤكدين عدم تحمّلهم مسؤولية عبثها وفسادها، خاصة بعد تاريخ سحب الثقة عنها مطالبين بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة في وسائل الإعلام، والتي تعتبر بلاغاً للنائب العام وفق القانون، بحسب البيان.

وأشار النواب إلى أن حكومة التكنوقراط يجب أن تنحصر مهامها في رفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد، لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع ما يمكن، وفق البيان.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا النواب إلى جلسة تُعقد الإثنين القادم، في مدينة طبرق دون الكشف عن جدول أعمالها.

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