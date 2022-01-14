القطراني يبحث مع بوتشينو سبل التعاون بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حسين القطراني، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم ناقش فيه الأطراف الأمور المتعلقة بالمشاريع المدمرة جراء الحروب، كما أكد الطرفان ضرورة الإسراع بفتح القنصلية ببنغازي و تفعيل خطوط الحركة البحرية التجارية.

من جهة اخرى ناقش القطراني، مع وزير النفط والغاز، محمد عون، الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة.

هذا وتطرق المجتمعون إلى قضية توقف الإنتاج في عدد من الحقول النفطية بسبب الدواعي الأمنية، من جهته أكد القطراني أن القطاع النفطي هو الشريان المغذي للميزانية، وأنه يجب تلبية كافة احتياجاته وحل جميع الإشكاليات الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها.

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