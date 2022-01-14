العكروت: الانتخابات لن تجرى قبل 10 سنوات

أعرب محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان عن خيبة أمله من تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وقال: “الحمد لله ، لا درت بطاقة ولا ترشحت ولا زكيت ولا استنيت ولا تأملت ولا انتظرت ولا وعدت ولا اهتميت من الأساس، لأنني عارف البير وغطاه وعارف الطنجره واللي فيها وعارف الدار خايخه وعارف الدنيا دايخة”.

أضاف على حسابه فيسبوك: “عارفها أوهام في أوهام وأحلام في أحلام، وعارف أن البلاد تحتاج إلى عشرة أعوام باش يمكن أن تجرى فيها انتخابات، ولن أقف في وقفة احتجاجية ولن أحضر تجمع أو تظاهرة للمطالبة بالانتخابات، ولن اعيش في وهم، وبعدها أعاني الإحباط وخيبات الأمل، فلم يعد في العمر بقية لأعيشها في نكد، يكفي ما نحن فيه من نكد”.