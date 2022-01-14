القطراني يبحث مع “بوتشينو” الوضع السياسي الليبي

استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الخميس، في مكتبه، السفير الإيطالي لدى ليبيا ”جوزيبي بوتشينو غربمالدي”، في لقاء بحث سبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، في مشاريع إعادة الإعمار والإسراع بفتح القنصلية الإيطالية ببنغازي، وتفعيل الحركة البحرية التجارية.

وأكد “بوتشينو” وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار، والدفع بالعملية السياسية للوصول إلى مخرج من الأزمة التي تعصف بالمشهد السياسي الليبي حالياً.

من جانبه، أشار القطراني إلى أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكافحة الهجرة غير القانونية والإرهاب، وتأمين الحدود، سينعكس إيجاباً على أمن المنطقة العربية والأوروبية، مؤكداً إمكانية تحقيق ذلك من خلال التعاون بين البلدين وفق الاتفاقيات والمعاهدات المُوقّعة بين الجانبين.

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