ليبيا تنجح في إعادة «رأس الأنثى المحجبة» الأثرية من أمريكا

أعلنت السفارة الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية، نجاحها في إعادة قطعة أثرية لـ«رأس الأنثى المحجبة» التي ترجع إلى عام 350 قبل الميلاد، بمدينة قورينا القديمة «الشحات حديثا».

وأوضحت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تفخر بالإعلان عن عودة قطعة أثرية إلى موطنها في ليبيا بفضل تحقيق مكثف أجراه المحامي آلفين براغ”.

وأكدت أن القطعة الأثرية يعود تاريخها إلى العصور الرخامية القديمة، في عام 350 قبل الميلاد بمدينة قورينا القديمة (الشحات الحديثة).

وأعرب السفارة، نيابة عن شعب ليبيا، أن تعرب عن خالص تقديرنا لـ«مكتب DA» وجميع المشاركين في تأمين العملية الآمنة لعودة الآثار القديمة”.