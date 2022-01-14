وزارة العدل تُطلق منصة إلكترونية لحقوق الإنسان

أطلقت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن المنصة الإلكترونية لحقوق الإنسان، تحت شعار “أنا أدرك” لنشر الوعي والثقافة القانونية.

وأكدت الوزيرة عبد الرحمن خلال حفل تدشين المنصة، أن إطلاقها يأتي في إطار سعي الوزارة لتوظيف التقنية الحديثة، للتقليل من تكاليف ومصاريف حملات التوعية التي تكون غالباً على الطريقة التقليدية عبر المطبوعات، مشيرة إلى أن المنصة تتوافق مع الشريعة، من حيث عدم التعارض مع بنود معينة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن منظمات دولية انتقدت وضع حقوق الإنسان في ليبيا فيما يخص معاملة السجناء والتعامل مع ملف الهجرة غير القانونية، بعد تـأكيدات الوزيرة عبد الرحمن العمل على إقفال السجون الخارجة عن سيطرة الوزارة، وإطلاق سراح السجناء غير المدانين.

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