“التعليم” تحث الجامعات على التقيد بضوابط قبول الطلبة الجدد

دعا مدير إدارة شؤون الجامعات سعد التائب رؤساء الجامعات إلى مخاطبة مسجلي الكليات بفتح باب القبول لكافة الطلاب من مختلف أنحاء البلاد، دون اشتراط أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الواقع في نطاقها الجامعة، ودون تقييد القبول بفترة محددة.

وأشار التائب في مراسلة موجهة لرؤساء الجامعات اطّلعت 218 على نسخة منها، أن اشتراط أن يكون الطالب من القاطنين في المنطقة الواقع في نطاقها الجامعة يُعد مخالفاً لضوابط قبول الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة، مطالباً بتمديد القبول لفترة كافية ليتمكن الطلاب المتحصلين على شهادة الثانوية العامة من الدور الثاني من الالتحاق بالدراسة، وفقاً للخطط الدراسية الموضوعة.

واستأنفت الجامعات الدراسة هذا العام في مواعيد متأخرة؛ نتيجة الظروف الاستثنائية التي رافقت السنة الدراسية الماضية والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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