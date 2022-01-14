جوهر علي: بحثت مع ستيفاني قضية المهجرين والمسجونين بغير وجه حق

اجتمع الناشط السياسي جوهر علي، صباح الخميس مع (ستيفاني ويليامز) الممثّلة الأممية في ليبيا، وقال: “تحدّثت لها بشكل أساسي عن قضيّتين رئيستين رأيت أنَّ من واجبي أن أنقل الصورة الحقيقية فيما يتعلّق بهما”.

أضاف على فيسبوك: “تحدثت في مسألة المهجّرين الذين يُقاسون الأمرّين على أكثر من صعيد، متطرًِقًا في حديثي لمعاناتهم الإنسانية، والاقتصادية، والمعيشية، والقانونية، والأمنية، وقضيّة المعتقلين المغيّبين في السُجون بغير وجه حق في شرق البلاد وغربها، وأهميّة تحقيق العدالة لهم بالإسراع في الإفراج عنهم كمطلب أساسي للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وتابع جوهر علي: “كان لقاءً مركّزًا ومُطوّلا؛ سعيتُ خلاله ما استطعت أن أكون وفيًا لمن أمثّلهم من شريحة الشباب، بحديث الند للند، دون تملُّقٍ أو مجاملة، وسيكون لحديث اليوم ما بعده إن شاء الله في رحلة العدالة والحقيقة”.