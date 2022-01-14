البيوضي: جلسة البرلمان المقبل الفيصل بين حق الانتخاب وحكومة الصفقات

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن يوم الإثنين المقبل- في إشارة لجلسة البرلمان- هو الفيصل بين حق 2.5 مليون ناخب في ليبيا في التصويت، وتجديد شرعية الأجسام الحاكمة أو ديمومة الفساد وحكومة الصفقات والافتراس الممنهج للثروات”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” ما تحقق في الجولة الماضية من مكاسب يمكن البناء عليه، فقد كشفت سوءات الكثيرين وما كان يدور في الغرف المغلقة وتابعناه بشكل علني”.

ولقت إلى أن الرفض العلني للتدخل الأجنبي والوصاية الدولية هو كرة الثلج التي ستحقق الإنجاز في اللحظة التاريخية الحاسمة.

وتابع:” نحن الآن أمام خطوة قادمة لفرض الانتخابات وإجرائها قريبا استنادا على عدم الإعلان عن إلغائها، لذا فالتظاهر السلمي هو الوسيلة السلمية الوحيدة لفرض إجرائها، ومنع الالتفاف على الإرادة الوطنية”.