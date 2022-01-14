اللموشي: مندوبية ليبيا بالجامعة العربية تواجه عدة تحديات

شارك السفير علي اللموشي مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، الخميس في الاجتماع الاول لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلدان العربيه الذي انعقد عن بعد، وقد القى اللموشي كلمة في هذا الاجتماع الهام تناول فيها نشاطات المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية ودورها الواسع و الكبير الذي يغطي كافة المؤسسات الليبيه المشاركة في فعاليات ونشاطات جامعة الدول العربية .

وقد تطرق كذلك إلى العوائق التى تعيق عمل المندوبية وتستدعي التدخل العاجل لتذليلها ومعالجتها حتى تتمكن المندوبية بالقيام بدورها على الوجه الاكمل المناط بها، وتناول المجتمعون ايضا العلاقات الى تربط ليبيا بالبلدان العربية والمنظمات الدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، و اتفق رؤساء البعثات على أن تستمر مثل هذه الاجتماعات التي تعالج الكثير من المشاكل التي تواجه بعثاتنا الليبية في الخارج.