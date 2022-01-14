المبروك سحبان: الجيش أطلق حملة عسكرية واسعة وشاملة في الجنوب لفرض الأمن

قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بالجيش الوطني الليبي، المبروك سحبان، إن القوات بدأت حملة عسكرية واسعة وشاملة في مناطق الجنوب لفرض الأمن.

وشدد سحبان، في تصريحات لشبكة “روسيا اليوم”، على أن عملية توزيع مستودع سبها النفطي للوقود غير عادلة لعدم الرقابة الكافية على محطات التوزيع، إضافة إلى وجود تلاعب كبير تشترك فيه محطات التوزيع وعدة أطراف، في حين أن هناك جهود من قبل الجيش الوطني تهدف إلى وصول الوقود إلى كل الليبيين بشكل مستمر.

وأضاف أن قوات الجيش تبدي اهتماما واسعًا بمناطق حوض مرزق حيث عقدت اجتماعات عدة لتسوية شاملة بين مكونات المدينة.

ولفت إلى أن جميع الأطراف أبدت جدية في الوصول لحل ملزم للجميع يضمن عودة النازحين لمنازلهم، وهي تسوية تشمل الليبيين فقط ولا تشمل المجموعات غير المسلحة القادمة من الخارج فهي تعامل معاملة الهجرة غير القانونية، في حين يجب إخراج المجموعات الأجنبية المسلحة طوعا أو عن طريق القانون من خلال اتخاذ إجراءات بشأنهم.

ونوه بأن أعيان ومشايخ مدينة سبها لهم دور في التوصل إلى حل للأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، واصفًا تدخلهم بالناجح الذي أحبط مخططا خارجيا لإغراق العمق الصحراوي في الفوضى والاقتتال.

وأشار إلى أن المشكلة الليبية خارجية ولا تزال أيادي بعض الدول موجودة في الداخل الليبي بطرق مختلفة، مشيرا إلى وجود تنسيق مشترك مع القيادات الاجتماعية التي استطاعت تحقيق الاستقرار بنسبة كبيرة.

وتابع: “الجيش الليبي واجه التنظيمات الإرهابية في كل ليبيا بحزم كبير، إلا أنها تظهر بين الحين والآخر مستغلة المساحة الواسعة للجنوب الليبي الذي يربطها بثلاث دول إفريقية”.

وأوضح أن هذا الظهور يعد فرديا بعد القضاء على المجموعات الكبيرة، وأن الحرب على الإرهاب لا تحدد بمدة معينة، بل إنه كلما ظهرت لهم بؤرة وجب على القوات المسلحة مواجهتها وتدميرها والقضاء عليها.