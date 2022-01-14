بويصير: نحتاج 18 شهراً لإجراء انتخابات صحيحة وحرة ونزيهة

رجح المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية محمد بويصير، إن عملية إجراء الانتخابات الليبية تحتاج إلى 18شهرا لإنجازها بحرية ونزاهة.

وقال بويصير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” توقعت بل طالبت أن نصبر على إجراء الانتخابات حتى نستكمل كل الاجراءات الضرورية لتكون انتخابات حرة ونزيها بما فى ذلك تنقية السجل المدنى وإصدار هويات بايومترية.”.

وأضاف :” كما يتم تغيير إدارة المفوضية والاستعانة بالسلك القضائي فى الأشراف على العملية الانتخابيه وتوظيف التقنيات الحديثة التى تمنع التزوير وإنهاء قدرة بعض الأطراف على إغلاق بعض المناطق على المنافسين ووضع شروط للترشح تمنع الانقلابيين ومستعملًي المال العام فى الدعاية والذين يريدون العودة لزمن الاستبداد واتباع الحكومات الأجنبية، أو من يمثلهم، من محاولة التسلل الى قوائم المرشحين، وأخيرا توفير حماية أممية للمراكز الانتخابية”.

وتابع:” قلت أن ذلك يحتاج من 12 الى 18 شهرا، وأن انتخابات صحيحة أهم من انتخابات سريعة، وأننا نريد انتخابات تعبر عن إرادة الليبيين وليس لانتخابات تزورها”.

واستطرد:” لذلك أحيي اليوم، صراحة السفير “نورلاند” الذى قال “نرجو أن يستطيع الليبيون تنظيم انتخابات حره ونزية خلال ثمانية عشر شهرا”.

وأوضح:” نعم هذا ما نحتاجه من وقت لإجهاض محاولات أبطال المسرحية الكئيبة التى نشاهدها منذ عشر سنوات، الذين أجرموا فى حق البلاد، أن يستمروا على المسرح عن طريق تزوير إرادة الناس”.

وبين بويصير:” لكننا أيضا نحتاج إلى عمل مكثف فى الشارع لصناعة الوعى وتنظيم الناس حول مطالبهم وتطلعاتهم لكى تكون الانتخابات بوابة ذهبية على مستقبل أفضل كثيرا نتقدم فيه نحو “الحياة الكريمة”، وهذا أمر لن يحققه إلا الليبيين فقط، ويمكنه أن يخرج بلادنا من المستنقع”.