بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 14 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 14 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الاجواء باردة على معظم ارجاء البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار رعدية مساءاً اليوم على مناطق الشمال الغربي متوقع ان تكون جيدة الي غزيرة احيانا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار رعدية مساء اليوم مصحوبة بنزول حبات البرد، و متوقع ان تكون جيدة الي غزيرة احياناً مما تسبب فى تراكم المياه في الاماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية المحلية، مع احتمال بسيط لتساقط الثلج على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 15) مْ ، و لا تتجاوز (08) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع لسقوط أمطار متفرقة يوم الغد خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتنشط هذا اليوم ويوم الغد على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 16) مْ ، و لا تتجاوز (08) مْ على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء مغطا جزئيا تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 16) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 16) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:21)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).