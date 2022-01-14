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وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا يتبادلان وجهات النظر حول الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس؛ وجهات النظر حول الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع الوزيرين على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة بريست الفرنسية، والذي يتم تنظيمه تحت رئاسة باريس لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت أجندة الاجتماع غير الرسمي المقاربة الاستراتيجية تجاه الصين والشراكة مع الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استعراض القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن ذات الأهمية الاستراتيجية لبلدان الاتحاد الأوروبي.

جديرٌ بالذكر أن روما تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في شهر مارس المقبل؛ لمتابعة مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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