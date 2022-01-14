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السفارة الأمريكية: مساعدتنا لليبيين في كورونا وصلت إلى 20 مليون دولار و1.4 مليون لقاح

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا، كما قدمت 1.4 مليون لقاح إلى ‎ليبيا، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”:” حتي اليوم، قدمت الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا وقدمت 1.4 مليون لقاح إلى ‎ليبيا”.

‏وأضافت السفارة:” ساعد دعمنا في إيصال الأكسجين المهم ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم”.

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الأزمة السفارة الأمريكية المساعدات كورونا

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صحيفة الساعة 24

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