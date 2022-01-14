السفارة الأمريكية: مساعدتنا لليبيين في كورونا وصلت إلى 20 مليون دولار و1.4 مليون لقاح

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا، كما قدمت 1.4 مليون لقاح إلى ‎ليبيا، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”:” حتي اليوم، قدمت الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا وقدمت 1.4 مليون لقاح إلى ‎ليبيا”.

‏وأضافت السفارة:” ساعد دعمنا في إيصال الأكسجين المهم ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم”.